Rapina armata in corso Taranto, benzinaio ferito da un colpo di pistola 

TORINO - E' successo questa mattina, sabato 5 maggio, in corso Taranto 130: due uomini a volto coperto da maschere di lattice hanno fatto irruzione in un distributore Dis Car con l'intenzione di rapinarlo. I malviventi erano armati e, durante lo scontro, il titolare dell'esercizio è rimasto ferito a una gamba da un colpo di pistola. I due si sono poi dati alla fuga alla guida di un'auto Car2Go rubata. La Smart è stata ritrovata dalle forze dell'ordine, circa un'ora dopo, in via Canino angolo Alimonda.

Le condizioni del benzinaio

La vittima è stata immediatamente trasporta all'ospedale San Giovanni Bosco dagli uomini del 118 intervenuti sul posto. Il titolare del distributore di benzina, cosciente al momento del trasporto in ambulanza, è attualmente in sala operatoria. Sapremo di più sulle sue condizioni di salute nelle prossime ore.

+++Notizia in aggiornamento+++