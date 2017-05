Nascondeva 15 ovuli di eroina in bocca, pusher arrestato in Barriera di Milano

TORINO - L'uomo, un ventottenne di origine gabonese, aveva appena passato la droga al suo acquirente quando gli agenti di polizia lo hanno visto e intercettato. Lo scambio di si stava svolgendo in via Montanaro, angolo via Spontini, dove è stato fermato anche il "cliente" del pusher gabonese. E' emerso in seguito che lo spacciatore nascondesse in bocca 15 involucri di eroina e cocaina. Al momento del fermo infatti gli agenti avevano visto chiaramente il soggetto portarsi la mano alla bocca ed estrarre uno degli ovuli di droga pronti alla vendita.

Continuano i controlli della polizia in Barriera di Milano

Nell'ambito dei controlli sul territorio gli agenti del Commissariato di Barriera di Milano hanno tratto in arresto un uomo, anche lui di 28 anni, su cui gravava un ordine di carcerazione. L’uomo è stato fermato per un controllo in via Cherubini, angolo via Montanaro, e si è rifiutato di mostrare i documenti agli agenti, iniziando inoltre a spintonarli. Nell'ambito delle operazioni di monitoraggio della zona sono state inoltre controllate una sessantina di persone delle quali più della metà straniere. Nel corso dell’attività sono stati ispezionati anche diversi esercizi pubblici. Tra questi un Afrikan Market in via Montanaro, un centro scommesse in via Scarlatti, un bar in via Banfo e un Phone Center in via Leinì, nei pressi del quale sono stati ritrovati alcuni grammi di hashish.