Terribile scontro tra una moto e un’auto in via Pio VII, ragazzo di 26 anni decede sul colpo

TORINO - Donato Nolè, 26 anni, è morto nella tarda serata di ieri in un gravissimo incidente stradale avvenuto in via Pio VII. Il giovane era a bordo del suo scooter, un Gilera Runner, e intorno alle 23.30 stava viaggiando verso l’esterno della città quando, superato l’incrocio con corso Traiano, è andato a sbattere contro una Range Rover che lo precedeva nella stessa direzione di marcia e che aveva appena svoltato a sinistra, probabilmente alla ricerca di un parcheggio sulla banchina.

Morto sul colpo

L’impatto è stato fatale per il ventiseienne caduto rovinosamente sull’asfalto. Troppo gravi le lesioni riportate: Donato Nolè è morto sul colpo e non c’è stato nulla da fare per gli operatori del 118 intervenuti pochi minuti dopo l’incidente. In via Pio VII sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale che, oltre ad aver gestito il traffico, hanno fatto i rilievi del caso per stabilire meglio la dinamica di quanto è avvenuto. A questo proposito sono anche alla ricerca di testimoni (tel. 011.01126509/10).

Alcoltest per l’automobilista

L’automobilista della Range Rover si è subito fermato dopo l’impatto con lo scooter della vittima. E’ stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato negativo.