Classifica delle mostre di primavera più belle d’Italia secondo Vanity Fair, Torino è presente al primo posto

TORINO - Come ogni anno con la primavera arrivano le mostre più succulenti in tutta Italia. Forse per il bel tempo che induce le persone a uscire maggiormente di casa o forse per una semplice coincidenza, fatto sta che questo è tradizionalmente il periodo in cui molte delle esposizioni più visitate hanno preso il via da poco. E «Vanity Fair» ha voluto fare una sorta di classifica andando a cercare le mostre «di primavera» più interessanti in Italia. A rappresentare Torino, inserita al primo posto, c’è «L’emozione dei colori nell’arte» che, dal 14 marzo al 23 luglio porta le opere di grandi artisti di fama internazionale al Castello di Rivoli e nelle sale della Gam.

Kandinsky, Munch e Warhol a Torino

Sono tanti gli artisti presenti all’interno della mostra «L’emozione dei colori nell’arte». Klee, Kandinsky, Munch, Matisse, Delaunay, Warhol, Fontana, Boetti, Paolini, Hirst sono solo alcuni dei nomi che hanno dato vita a un’esposizione di altissimo livello. A dirlo è stata anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino: «Questa mostra dimostra la capacità dei nostri direttori dei musei di realizzare eventi culturali di carattere internazionale e di grande valore culturale senza dover per forza acquistare progetti preconfezionati da altri. Consiglio di visitarla, questa mostra ha permesso di portare a Torino opere dalle collezioni di alcuni dei musei più importanti del mondo e anche in questo weekend ha fatto registrare il pienone. Un vero gioiello». La mostra, come già detto, durerà fino al 23 luglio: ingresso gratuito per chi ha l'Abbonamento Musei o la Torino + Piemonte Card.

Le altre mostre da vedere in Italia

Nella speciale classifica delle mostre di primavera più interessanti in Italia Vanity Fair ha inserito, oltre a «L’emozione dei colori nell’arte» di Torino anche «Lost + Found» a Venezia, «Picasso» a Napoli, «Treasure from the Wreck of Unbelievable» a Venezia, «Viva Arte Viva» a Venezia.