Guardia di finanza contro i torinesi finti poveri: scoperti 180 «furbetti», molti sono studenti

TORINO - La guardia di finanza di Torino ha condotto un’operazione contro i cosiddetti «finti poveri» e l’ha portata a termine scovando 180 furbetti benestanti, qualcuno addirittura facoltoso, che hanno chiesto di usufruire di servizi pubblici gratuitamente, fingendo di essere nullatenenti. In totale ammonta a 550mila euro la somma dei contributi percepiti indebitamente e che grazie ai controlli sono stati restituiti alle casse dello Stato.

Molti sono studenti

Tra coloro che hanno dichiarato di non possedere nulla e di avere un reddito annuale basso ci sono molti studenti. Nella pratica questi frequentano l’Università, o si sono già addirittura laureati, senza fare i conti con le tasse universitarie e utilizzando gratuitamente gli alloggi dell’Atc. Ma non solo: gli studenti «furbetti» hanno avuto anche sconti sulle bollette di luce, acqua e gas e non hanno pagato le mense scolastiche pur usufruendone: tutti benefici che rappresentano un costo vivo per tutta la collettività e spettano a coloro che effettivamente sono in difficoltà economica. Un comportamento, fa sapere la guardia di finanza di Torino, che non solo danneggia l’Ente che eroga i contributi, ma anche tutti i cittadini che vedono aumentare in questo modo i costi dei servizi pubblici.

Studente di informatica

Nonostante nel reddito familiare risultassero cinque immobili dal valore totale di 220mila euro, quando ha compilato il modulo ha «dimenticato» di inserire questo dato. Così uno studente di informatica dell’Università di Torino è riuscito a ottenere vantaggi che altrimenti non gli sarebbero spettati. Durante i controlli è emerso che aveva omesso anche il saldo dei conti correnti, ammontanti a ben 700mila euro.

Studente di giurisprudenza «autonomo»

Più articolato lo stratagemma ideato da uno studente di giurisprudenza, che ha tentato di dimostrare di essere autonomo rispetto al proprio nucleo familiare, dichiarando di sostenersi con meno di 7mila euro l’anno, compenso percepito a titolo di contributo da un’associazione sportiva dilettantistica, che ovviamente è fiscalmente esente. Le indagini eseguite hanno dimostrato che lo studente non era economicamente indipendente ma da considerarsi fiscalmente a carico della famiglia d’origine che poteva disporre di un patrimonio immobiliare del valore di quasi 500mila euro e di un reddito annuo di circa 190mila euro.