Torna la Giornata del Naso Rosso, i clown scendono in piazza a Torino

TORINO - Si svolgerà domenica 21 maggio in tutta Italia la 13esima Giornata del Naso Rosso, un appuntamento organizzato dalla Vip Italia Onlus. Sono circa 4000 i volontari clown, riconoscibili grazie all’inconfondibile naso rosso, che scenderanno in piazza per testimoniare i valori del gruppo Viviamo in Positivo e per dedicarsi alla raccolta fondi a sostegno di progetti nazionali.

Come riconoscere i volontari/clown

L’appuntamento è fissato in piazza Castello, dove i volontari spiegheranno ai torinesi le proprie attività: la più famosa è ovviamente la clownterapia, che i clown dal naso rosso svolgono ogni giorno nei 200 ospedali convenzionati con Vip Italia e le altre associazioni aderenti. Riconoscere i volontari è semplice: indossa una camicia con la scritta «ViviamoInPositivo» sulla schiena, un colletto rosso, maniche a righe bianche/gialle e bianche/verdi e sono muniti di tesserino identificativo per la GNR2017.

Cos'è la Giornata del Naso Rosso

La Giornata del Naso Rosso (GNR) nasce nel 2005 come giornata nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore dei Progetti di ViviamoInPositivo Italia Onlus, associazione presente non solo in circa 200 strutture sociosanitarie, ospedali e case di riposo in Italia ma anche nei Paesi in via di sviluppo per l’attuazione di progetti di «animazione educativa» con i valori della Clownterapia e del Circo Sociale in scuole, orfanotrofi, ospedali, strutture per disabili fisici e psichici, quartieri in situazioni di disagio e nelle scuole al fine di donare speranza e gioia a chi vive in contesti sociali di povertà ed emarginazione educativa. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.giornatadelnasorosso.it