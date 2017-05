Rissa tra peruviani in zona San Paolo: un gruppo assalta i poliziotti a calci e pugni

TORINO - Una maxi rissa nel cuore della notte, degenerata in un’aggressione ai poliziotti intervenuti per sedarla. Ha dell’incredibile quanto accaduto tra sabato e domenica, poco dopo alle 04:30 in zona San Paolo. E' qui che una dozzina di ragazzi peruviani, probabilmente appartenenti a due diversi gruppi, hanno dato vita a scene di pura follia.

La rissa e le botte ai poliziotti

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e i ragazzi si sono allontanati verso piazza Adriano. Una calma apparente, perché qualche metro dopo la rissa è scoppiata nuovamente. Cinque soggetti, d’età compresa tra i 19 e i 37 anni, hanno iniziato a colpirsi violentemente mentre gli altri si sono dati alla fuga in direzioni diverse. Quando i poliziotti hanno provato a fermarli, i giovani gli si sono scagliati contro e li hanno presi a calci e pugni. Un operatore è stato raggiunto da un pugno che gli ha provocato una contusione al naso guaribile in 4 giorni: tutti i cittadini peruviani sono stati arrestati per rissa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.