Il miglior hotel d'Italia è a Torino, al 3° posto nella classifica mondiale secondo Trip Advisor

TORINO - «Hotel TOP», «Eccellente in tutto», «Indimenticabile», questi sono solo alcuni dei titoli delle decine e decine di commenti lasciati dai visitatori del Turin Palace Hotel di via Sacchi 8. La struttura si è aggiudicata quest'anno un ambito riconoscimento, quello del pubblico. A portare onore e gloria a un albergo non sono infatti solo i riconoscimenti dati dagli esperti del settore ma anche, e soprattutto aggiungerei, le valutazioni degli ospiti. In questo senso, non si avrà troppo timore di essere smentiti nel dire che i molti viaggiatori in transito a Torino, per diletto o per lavoro, hanno davvero apprezzato l'hotel adiacente alla stazione di Porta Nuova. Il Turin Palace si piazza ai primi posti nella classifica mondiale stilata da Trip Advisor, il famosissimo portale che raccoglie recensioni e commenti dei viaggiatori, che è diventato, sempre più negli ultimi anni, una bussola indispensabile per chi ama muoversi, mangiare, dormire e visitare luoghi in tutto il mondo.

La classifica degli hotel migliori del mondo

Come se essere il primo, vale a dire il migliore, albergo in Italia non bastasse, la classifica dei Travelers’ Choice Hotel Awards colloca l'albergo torinese ai piani alti della scaletta anche a livello mondiale. Appena dopo l'Aria Hotel Budapest in Ungheria e il resort indonesiano Mandapa, troviamo il Turin Palace di Torino. Una bella soddisfazione per il capoluogo sabaudo che, per qualità e attenzione al cliente, si trova in questa classifica più in alto persino dei blasonati hotel parigini e newyorkese.

Un albergo fuori dall'ordianario

Il Turin Palace Hotel si colloca in un prestigioso palazzo del 1850, accanto alla stazione ferroviaria di Porta Nuova e offre ai suoi ospiti un'atmosfera unica, elegante e ricca di storia. A pochi passi dal centro della città, l'hotel ha riaperto, completamente ristrutturato, nel 2015 in occasione di Expo e da allora il suo successo è stato inarrestabile. La struttura dispone di 127 camere dotate di tutti i comfort e di un goloso ristorante dal nome evocativo «Les petites madeleines» orchestrato dallo chef Stefano Sforza. Ma non è tutto qui, dopotutto per aggiudicarsi le vette della classifica mondiale ci si aspetta qualcosa in più e il Turin Palace non delude. L'albergo offre ai suoi ospiti anche una rilassante Spa con bagno turco, sauna e docce sensoriali; confortevoli sale riunione per gli incontri d'affari e un magnifico terrazzo con vista sulla città. A stupire è infine il prezzo medio a notte che si aggira intorno ai 170 euro, dettaglio molto apprezzato dai viaggiatori più attenti.