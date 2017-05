Palazzina di Caccia di Stupinigi, il restauro dell’Appartamento del Re termina a giugno

TORINO - Manca poco ormai e termineranno i restauri dell’Appartamento del Re nella Palazzina di Caccia di Stupinigi. Il mese indicato per la fine è quello di giugno 2017, quindi tra poche settimane. L’intervento, costato 20 milioni di euro e finanziati dalla Fondazione Crt, ha riguardato in particolare il restauro degli apparati decorativi dell’Appartamento del Re, e soprattutto dei dipinti murali delle volte e delle pareti, delle boiserie dipinte e dorate, della tappezzeria novecentesca, della carta da parati, dei serramenti, dei camini e della pavimentazione in seminato alla veneziana.

Interventi in corso

Gli ultimi lavori a cui è stato dato il via riguardano la boiserie dell’Appartamento, in gran parte di fattura settecentesca, che presentava in particolare sulle porte gravi problemi conservativi con sollevamenti importanti. Si è proceduto alla pulitura e al consolidamento delle superfici in legno dipinto e dorato, che ha riportato cromie e dorature all’antico fulgore, mentre ci si appresta all’esecuzione di piccole stuccature e integrazioni cromatiche della foglia d’oro. Sono inoltre in restauro in laboratorio tutti i dipinti su tela delle sovrapporte: le opere di Domenico Olivero dell’Anticamera e quelle della Galleria e del Gabinetto da toeletta.

La pulizia «particolare» del bagno

Singolare il piccolo locale adibito a servizio igienico dove la pulitura dei dipinti murali ha fatto emergere la cromia delle piastrelle bianche e azzurre dipinte, e dove la scelta è stata quella di conservare le rifunzionalizzazioni subite nel tempo da questo piccolo ambiente. Gli interventi sul Gabinetto da toeletta hanno comportato la pulitura e il consolidamento dei dipinti murali opera di Giovan Francesco Fariano, il restauro delle Angoliere di Servozelli, mentre sono in corso le integrazioni e le finiture. I primi interventi sulla Galleria verso il Salone centrale, completamente dipinta da Pietro Antonio Pozzo, hanno permesso di ritrovare le cromie originali e il loro scenografico rapporto con la grande architettura del Salone juvarriano. Seguiranno gli interventi per la ricollocazione dei tre grandi lampadari già restaurati e degli straordinari arredi mobili dell’intero Appartamento.