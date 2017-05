Calcio e cucina: allo Juventus Stadium per la Champions League ci sarà lo chef Massimo Bottura

TORINO - Alcuni fortunati tifosi che assisteranno alla partita di Champions League, semifinale di ritorno tra Juventus e Monaco, ospiti del «Club Gianni e Umberto Agnelli», il più esclusivo dello Stadium, potranno cenare con i piatti cucinati da un chef d’eccezione. Massimo Bottura, uno degli otto cuochi italiani ad avere ricevuto tre stelle Michelin, sarà ai fornelli per allietare la serata di chi vedrà la partita da una postazione di pregio. Lo chef Bottura non solo è tra i più rinomati d’Italia, ma la sua Osteria Francescana a Modena è stata anche premiata con il secondo posto della graduatoria dei World's 50 Best Restaurants 2017.