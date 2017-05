Tram 4 deraglia all’alba: limitazioni al traffico, Gtt mette a disposizione navette

TORINO - E’ uscito dai binari e da questa mattina è fermo in piazzale Romolo e Remo, davanti alla fabbrica Iveco: un tram della linea 4 diretto in via del Drosso è deragliato questa mattina, intorno alle 05:30. Probabilmente anche a causa dell’orario particolarmente mattutino, per fortuna l’incidente non ha provocato alcun ferito. Disagi al traffico veicolare: ai veicoli provenienti da Ivrea/corso Giulio Cesare non è possibile accedere a lungo Stura Lazio. I veicoli che invece provengono da lungo Stura Lazio possono accedere a tutte le direzioni. Gtt informa che la linea 4 limita a piazza Derna e sul tratto abbandonato è attivo un servizio bus navetta. I tecnici sono già sul posto per ripristinare la linea. Solo tanta paura, dunque.