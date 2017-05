Tragedia sul lavoro: precipita dal trabattello alto otto metri, decoratore morto sul colpo

VAL DELLA TORRE - Tragedia sul lavoro in provincia di Torino. Paolo Cano, 58 anni residente a Rivoli, è morto cadendo da un’altezza di circa otto metri da un trabattello su cui era salito per tinteggiare la parte superiore di un capannone della CFGM, ditta che si occupa della lavorazione dei metalli. L’incidente mortale è avvenuto in via Volta a Val Della Torre poco dopo l’orario di pranzo di ieri, lunedì 8 maggio. Con il decoratore c’era anche un altro operaio che non ha potuto fare nulla per evitare la tragedia. E’ stato quest’ultimo a chiamare i soccorsi ma, nonostante la tempestività dell’intervento, Paolo Cano è deceduto sul colpo.

Carabinieri, Spresal e pompieri sul posto

Oltre all’ambulanza in via Volta sono arrivati sia i carabinieri che i tecnici dello Spresal per cercare di stabilire l’esatta dinamica di quello che è accaduto e per verificare che tutte le norme di sicurezza siano state rispettate. Paolo Cano potrebbe essere semplicemente scivolato dal trabattello o potrebbe essere stato colto da un malore improvviso che gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio. A tal proposito l’autorità giudiziaria ha già disposto l’autopsia sul corpo del cinquantottenne e la salma è stata trasportata alle camere mortuarie di Rivoli.