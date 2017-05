«Cinema2Day», ultimo appuntamento: le sale che aderiscono all'iniziativa del cinema a 2 euro

TORINO - Ultimo grande appuntamento per «Cinema2Days»: mercoledì 10 maggio, in diverse sale cinematografiche della città, sarà possibile vedere i film spendendo solamente 2 euro. Si tratta di un'iniziativa, lanciata dal Ministero dei Beni Culturali, capace di riscuotere un grandissimo successo in tutta Italia. Alla promozione hanno aderito oltre 3000 sale in tutto il paese, di cui 15 solamente a Torino. I film in 2D saranno disponibili a soli 2 euro, ma si registrano grandi sconti anche per le proiezioni in 3D, con un prezzo medio tra i 4 e i 5 euro: un prezzo dimezzato rispetto alla media.

Cinema2Days, le sale che aderiscono all'iniziativa