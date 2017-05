L’appello di Appendino ai cittadini: «Doniamo il 5x1000 alla Città e aiutiamo i torinesi in difficoltà»

TORINO - La sindaca di Torino, Chiara Appendino, suggerisce ai cittadini un modo per trovare fondi da destinare ai torinesi in difficoltà. E lo fa direttamente sulla sua pagina Facebook: «Anche quest’anno ci sarà la possibilità di donare il 5x1000 a un fondo per il sociale della Città di Torino», scrive la prima cittadina, «il modo più semplice e diretto per aiutare gratuitamente i torinesi in difficoltà. Con questi fondi», aggiunge, «potremo investire sui progetti per chi è rimasto più indietro, per le scuole, per gli anziani e per tutti coloro che hanno bisogno di un aiuto concreto».

La sindaca: «Io lo farò»

La prima a donare il suo 5x1000 alla Città di Torino sarà proprio lei, la sindaca. «Io lo farò: non costa niente a noi, vale molto per tutti». Per maggiori informazioni si può vistare il sito internet www.comune.torino.it/5x1000 o chiedere al Caf o al commercialista.