Autobus vecchi e poco confortevoli, al via la rivoluzione: in arrivo 350 nuovi mezzi

TORINO - Gli autobus piemontesi sono vecchi e poco confortevoli: una «non notizia» forse, visto che le lamentele sul servizio di trasporto pubblico sono ormai all’ordine del giorno. La notizia è che il parco dei mezzi verrà presto rinnovato, grazie un finanziamento di 62 milioni di euro circa che permetterà di acquistare 350 nuovi bus (compresi quelli già acquistati dal 2015 in poi).

Come saranno i nuovi autobus

Comfort, qualità e attenzione verso i disabili: sono queste le parole d’ordine di questa mini rivoluzione del parco piemontese dei bus, attualmente costituito da 2947 mezzi idonei alla circolazione stradale. L’età media di ogni singolo mezzo è di 12 anni, ma 1000 ne hanno addirittura più di 15. Ecco perché i nuovi mezzi saranno più confortevoli, dotati di un’apparecchiatura per il biglietto integrato, di un impianto sollevatore, di indicatori luminosi di linea e di percorso e di dispositivo audiovisivo di prossima fermata, oltre a dispositivi per il rilevamento della posizione durante la corsa.

62 milioni di euro per i nuovi pullman

Il programma di investimenti presentato dall’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte sarà realizzato per successivi piani attuativi, finanziati con le risorse disponibili sugli appositi capitoli del bilancio e facendo ricorso a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2015, per un ammontare complessivo di 20.600.000 euro ai quali si aggiungeranno 10.450.000 euro per le annualità 2017-2018-2019 e 5.164.000 euro di fondi di competenza regionale. Per finire, ulteriori 26 milioni di risorse regionali, previsti nella Finanziaria 2017, potranno essere utilizzati per gli acquisti effettuati tra il 2011 e il 2015. In questo modo gli autobus di nuova generazione finanziati assommano a 650. Le risorse saranno assegnate all’Agenzia della mobilità piemontese e ripartite tra i bacini oggetto dei contratti di trasporto in misura proporzionale alla produzione e all’età dei mezzi.