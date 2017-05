Consegne di droga ecofriendly: arrestato pusher in bicicletta

TORINO - Sono due, un algerino del 1973 e un libico del 1991 gli uomini tratti in arresto dagli agenti del Commissariato di Barriera Nizza. Il primo, lo spacciatore, è stato visto percorrere in bicicletta la strada tra via Berthollet e via Saluzzo. L'uomo, una volta accostato il suo mezzo eco friendly, ha ceduto al suo cliente un panetto di droga, per poi dirigersi verso un bar della zona, nuovamente in bicicletta.

Hashish e cocaina

All’interno del locale l’acquirente è stato sorpreso mentre tentava di occultare la sostanza stupefacente sotto un mobile di arredo del bagno, mentre nelle tasche del venditore sono state trovate diverse dosi di cocaina. I due sono stati tratti in arresto per detenzione di sostanza stupefacente. Sono stati posti sotto sequestro complessivamente 100 grammi di hashish, diverse quantità di cocaina, un taglierino di grosse dimensioni e un coltellino svizzero.