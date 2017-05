Ultime notizie

Picchia la compagna con il manico della scopa, la donna: «Non è la prima volta» Arrestato cittadino di origine rumena di 43 anni che da tempo era solito percuotere la compagna. In seguito all'ennesima lite tra i due degenerata nella violenza, la donna ha chiamato il 113

Tragedia alle porte di Torino: operaio perde la vita schiacciato da un tir Nonostante l'intervento degli uomini del 118, arrivati sul luogo dell'incidente in elisoccorso, per la vittima non c'è stato nulla da fare. Il 55enne si è spento poco dopo.

Consegne di droga ecofriendly: arrestato pusher in bicicletta L'uomo è stato visto scendere dalla sua bicicletta in via Saluzzo e consegnare un panetto di droga a un cliente per poi rimontare in sella e raggiungere un bar nelle vicinanze