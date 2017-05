Picchia la compagna con il manico della scopa, la donna: «Non è la prima volta»

TORINO - L’uomo, un rumeno di 43 anni, non era nuovo a episodi del genere. Ma, in seguito all'ennesima lite, la donna ha deciso di chiamare il 113 per porre fine al suo incubo quotidiano. I poliziotti, entrando nell'appartamento, hanno trovato la donna dolorante e con i segni evidenti delle percosse ricevute. La vittima era stata colpita ripetutamente dal convivente in seguito a una violenta discussione. L'uomo si era scagliato su di lei colpendola in diverse parti del corpo, tra le altre cose usando anche il manico di una scopa.

Protocollo EVA

E' scattato immediatamente il Protocollo EVA, relativo agli interventi legati alla violenza di genere, come avviene sempre nel caso delle cosiddette "liti in famiglia». Dalle parole della donna è poi emerso che il fatto non era stato occasionale: le violenze fisiche subite e le ripetute vessazioni erano ormai la prassi nel rapporto tra i due. E' venuto fuori che in passato si erano già verificati episodi simili che, in un paio di casi, avevano portato all’arresto dell’uomo.