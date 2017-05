Salgono sul bus e molestano due donne, bloccati due maniaci sessuali

TORINO - Due persone denunciate in stato di libertà per molestie sessuali in poche ore: è successo ieri a Torino, dove due maniaci hanno molestato alcune donne mentre si trovavano a bordo del pullman. Il primo, un italiano di 30 anni, è stato bloccato su un mezzo della linea 18: si tratta di un pluripregiudicato per questo tipo di reati. Poco distante, sul bus della linea 68, un nordafricano di 27 anni è stato colto in flagranza di reato e fermato dagli agenti della polizia municipale. Entrambi, sono stati denunciati in stato di libertà.

Non solo molestie, fermati 4 scippatori

Nella stessa giornata, gli agenti del Nucleo progetti e Servizi mirati hanno arrestato due borseggiatori di nazionalità algerina: si tratta di un cinquantacinquenne, appena rimesso in libertà, e di un pluripregiudicato trentacinquenne: i due avevano appena rubato il cellulare a una giovane donna, tra i banchi del mercato di corso Racconigi. Gli agenti hanno anche arrestato un uomo e una donna di nazionalità rumena, rispettivamente di 25 e 30 anni, per aver sottratto il telefonino a una signora sotto i portici di piazza Castello. Processati per direttissima sono stati condannati a 8 mesi.