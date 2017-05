Scoperta evasione milionaria dalle Fiamme Gialle, nei guai una società di trasporti piemontese

TORINO - L’amministratore di una società piemontese di autotrasporti è finito al centro di un’indagine della guardia di finanza e ora rischia fino a sei anni di carcere. La sua impresa per due anni non ha presentato le dichiarazioni dei redditi, ma non solo: i controlli delle Fiamme Gialle, che hanno notato un rapporto «particolare» tra la società e altre due società romene alle quali risultavano essere commissionati i servizi di trasporto, hanno portato ad accertare che sia i camion delle imprese estere erano, in realtà, impiegati direttamente dall’autotrasportatore piemontese. In tal modo quest’ultimo si garantiva l’accesso a regimi fiscali e previdenziali più vantaggiosi di quelli nazionali, quali sono quelli romeni, col risultato di potersi collocare sul mercato a prezzi notevolmente inferiori rispetto ai concorrenti italiani operatori del settore.

Fatture false e trenta milioni di evasione

Per questa vicenda si parla di un’evasione fiscale di oltre trenta milioni di euro. Per riuscire a celare la reale natura delle prestazioni i responsabili hanno emesso false fatture e altre ne hanno annotate in contabilità, così come hanno prodotto falsi contratti di locazione degli automezzi. Alla fine, grazie agli elementi raccolti dalla guardia di finanza, è stato possibile ricondurre a «unicità d’impresa» l’attività delle società romene con quella piemontese attribuendo in capo a quest’ultima il rapporto di subordinazione di ben 79 lavoratori, solo formalmente dipendenti delle imprese estere; questo ha determinato la contestazione di un’evasione contributiva e assicurativa per circa 2 milioni di euro.

Denunciato l’amministratore

L’amministratore della società piemontese è stato denunciato per diversi reati, quali la dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l’omessa presentazione della dichiarazione e l’omesso versamento dell’IVA, a fronte degli ingenti importi non incassati dall’Erario. Ora rischia, come detto prima, fino a 6 anni di carcere.