Cocaina, marijuana, hashish e 40 persone identificate: blitz della polizia ai Murazzi

TORINO - E’ scattato quando la notte stava ormai volgendo al termine il blitz della polizia tra gli avventori dei locali della movida ai Murazzi. Nonostante i pochi locali presenti, gli hanno svolto serrati controlli, identificando oltre 40 persone tra le quali diverse con precedenti di polizia.

Ragazzi denunciati per possesso di droga ed evasione

Decine i controlli effettuati a campione all’esterno e all’interno di un noto locale (il Doctor Sax) dai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine, Unità Cinofile e agenti del Commissariato Centro. Due italiani di 28 e 29 anni sono stati notati mentre si apprestavano in maniera frettolosa a raggiungere un’autovettura in sosta poco distante: all’interno della macchina sono stati scoperti mentre consumavano sostanza stupefacente. Il 29enne è stato sanzionato amministrativamente e gli è stata ritirata la patente di guida. All’interno del locale invece, un marocchino del 1989 è stato trovato in possesso di diversi involucri di marijuana e denunciato, mentre un italiano è stato denunciato per il reato di evasione poiché sottoposto ai domiciliari.

Ovuli gettati a terra all'arrivo della polizia

Grazie all’aiuto del cane Oka, gli agenti hanno scovato diverse dosi di hashish, marijuana, cocaina e diversi ovuli prontamente gettati a terra prima che arrivassero gli agenti. Numerose anche le irregolarità scoperte nel locale: la mancata esposizione della segnaletica in merito all’uso degli impianti di video-sorveglianza, di quelli anti-incendio e delle uscite di sicurezza. In corso accertamenti per eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi.