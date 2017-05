Meteo a Torino: tirate fuori gli ombrelli, in arrivo freddo e pioggia

TORINO - «Tornerai maledetta primavera?» E’ questa la domanda che riecheggia nella testa di migliaia di torinesi. Maggio infatti, continua a essere contraddistinto da condizioni meteorologiche decisamente variabili: sarà così anche nei prossimi giorni, quando rispetto alla giornata di ieri, assisteremo a un drastico calo di temperature e all’arrivo di piogge.

Temperature in calo di 10 gradi

Le prime avvisaglie le avvertiremo già oggi, nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio. Il cielo sarà prevalentemente coperto, con possibili pioviggini o con debole pioggia a intermittenza sino a venerdì sera. A stupire però è il brusco calo di temperature che ci attende nelle prossime ore: dopo i 25 gradi registrati nelle ore più calde di martedì, il termometro arriverà a toccare anche gli 11 gradi. Insomma, un calo decisamente netto. Difficilmente le temperature saliranno sopra i 15° per diversi giorni: altro che primavera. In attesa di qualche miglioramento atteso per il fine settimana, vi invitiamo a tirare fuori gli ombrelli per l’ennesima volta.