Porta Nuova, ragazzini beccati con panetti di hashish tra i pendolari: uno di loro ha appena 16 anni

TORINO - Che per spacciare non sia richiesta la carta d’identità o non vi siano limiti d’età è abbastanza noto ma quando a detenere 328 grammi di droga sono ragazzini maggiorenni o addirittura minorenni, si rimane sempre senza parole: martedì scorso, a Porta Nuova, una pattuglia mista composta da un agente della Polfer e da due militari dell’Esercito Italiano ha arrestato un 18enne tunisino per spaccio e indagato in stato di libertà un 16enne italiano.

L'inseguimento e il fermo dei due ragazzi

La pattuglia ha notato due ragazzi nei pressi delle biglietterie automatiche che, una volta visti gli operatori, hanno cercato immediatamente di dileguarsi tra la folla. I giovani, raggiunti dagli agenti, hanno provato a eludere il controllo, asserendo di dover prendere un treno in partenza in quel momento per Alessandria. Il motivo di quella fuga? Un rigonfiamento sospetto sotto la maglietta del 18enne, volto a nascondere tre panetti sotto la cintola e due nelle tasche dei pantaloni: il contenuto, una volta analizzato e pesato, è risultato essere un notevole quantitativo di hashish, circa 328 grammi.

Droga presa a Torino e spacciata ad Alessandria

Il 18enne tunisino, con a carico numerosi precedenti penali tra cui furti, invasione di terreni e spaccio, è stato condotto alla casa Circondariale Lorusso e Cutugno, mentre il minore è stato riconsegnato ai genitori in serata. Il tunisino, residente ad Alessandria, era venuto a rifornirsi di hashish nel torinese per spacciarlo nell’alessandrino nel fine settimana, ma i suoi traffici si sono fermati a Porta Nuova. Proseguono le indagini sui collegamenti locali del tunisino.