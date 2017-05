Tragico incidente sulla strada per Rivarolo: 58enne muore sul colpo

TORINESE - A causa di un tragico incidente stradale ha perso la vita questa mattina, mercoledì 10 maggio, Manlio Scarpinello, cinquantottenne di Cuorgnè. L'uomo stava viaggiando sull'ex statale 460 tra Rivarolo e Bosconero quando la sua auto è uscita di strada all'altezza della rotonda della frazione Mastri. Pare che la vettura abbia sbandato in prossimità della rotatoria e sia finita fuori strada abbattendo il guard rail.

I soccorsi

La macchina, una Lancia Musa, si è ribaltata in seguito allo scontro e il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. L'agonia di Scarpinello è durata fino a quando alcuni automobilisti non hanno notato l'auto fuori strada. I soccorsi sono sopraggiunti immediatamente sul luogo dell'incidente ma per il povero automobilista non c'è stato nulla da fare. I carabinieri di Rivarolo Canavese stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto in un tratto di strada che è stata teatro, negli anni, di decine di incidenti.

