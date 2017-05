L’appello dei tifosi della Juventus: «Maxischermo a Torino per la finale» e la sindaca Appendino ammicca

TORINO - Al triplice fischio dell’arbitro che ha decretato la fine della partita tra Juventus e Monaco e il conseguente passaggio dei bianconeri in finale, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha pubblicato una foto su Instagram scrivendo «Road to Cardiff», tradotto «Strada verso Cardiff», città in cui si giocherà l’ultimo atto della coppa. La prima cittadina non ha mai nascosto la sua fede calcistica, così come era nota anche quella del suo predecessore Piero Fassino, e la prima richiesta che ha ricevuto tra i commenti inneggiava all’installazione di un maxischermo per assistere alla finale.

Una risposta «non risposta»

Maxischermo sì o maxischermo no? Il dubbio non è ancora stato risolto, Chiara Appendino non ha risposto a chi (più di uno) glielo ha domandato. Ma c’è un dettaglio che farebbe propendere la risposta sul «sì», sono i «likes» che la prima cittadina ha messo ai commenti. Poca roba certo, ma si unisce questo alla sua fede bianconera, a quanto fatto da Fassino nel 2015 e alla «sportività» nel far colorare più volte la Mole Antonelliana di granata per il Torino, allora la scelta di installare il maxischermo (o più di uno) sembra una scelta scontata.

Nel 2015 con Fassino tre maxischermo

La Juventus è alla sua seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni. Nel 2015, era il 6 giugno, i torinesi potettero assistere da tre maxischermo installati in città a quella che fu, purtroppo per loro, una sconfitta contro il Barcellona di Leo Messi. La folla di tifosi juventini poté decidere tra piazza San Carlo, il Mirafiori Motor Village e il parco Dora di corso Mortara. La speranza degli juventini è quindi che quella sera si possa replicare. Non certo per il risultato però.