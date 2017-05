Caos in corso Regina: macchina bloccata sui binari, tram costretti a deviare

TORINO - Traffico in tilt in corso Regina Margherita a causa di un'auto che, probabilmente in seguito a un incidente è rimasta bloccata sui binari del tram. Le linee 3 e 16 hanno perciò dovuto deviare la loro tratta abituale, causando non pochi disagi ai passeggeri a bordo. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.00 di oggi, mercoledì 10 maggio, all'altezza del Rondò della Forca.

Il traffico torna a scorrere

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori della GTT, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. La vettura è stata infine rimossa dai binari e il traffico dei mezzi pubblici ha ripreso a scorrere regolare.