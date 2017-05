In strada per la raccolta di carta e cartone, i consiglieri comunali al lavoro con gli operatori

TORINO - Dopo aver visitato la struttura da cui ogni mattina all’alba partono decine di camioncini per raccogliere la carta gettata negli appositi scatoloni, i consiglieri comunali il prossimo 24 maggio, dalle 9 alle 12 circa, affiancheranno direttamente gli operatori della cooperativa sociale Arcobaleno, coloro che lavorano nel servizio di raccolta porta a porta di carta e cartone «Cartesio». L’idea era venuta ai vertici della cooperativa e i rappresentati della Sesta Commissione, presieduta dal grillino Federico Mensio, hanno accolto l’invito.

«Osservare pregi e problematicità»

La giornata sarà un’occasione unica per i consiglieri comunali per vedere quanto avviene quotidianamente sulle strade cittadine. «Aderiamo volentieri alla proposta della cooperativa Arcobaleno», ha detto il presidente della Commissione Federico Mensio, «per osservare da vicino pregi e problematicità di un servizio che coinvolge quotidianamente migliaia di torinesi. E auspichiamo di replicare l’iniziativa anche con Amiat e altre realtà cittadine». Dalla cooperativa Arcobaleno: «È un’occasioneper costruire relazioni con gli amministratori e con il territorio, per condividere responsabilità e opportunità e per incrementare la coesione sociale, attraverso uno sguardo ‘strabico’, attento sia ai percorsi di inclusione sociale, sia alla qualità di un servizio che si confronta con il mercato imprenditoriale tradizionale», ha spiegato Tito Ammirati, presidente della cooperativa.

Al «servizio» di Torino dal 1995

La cooperativa Arcobaleno occupa 248 persone (il 40% sono «persone svantaggiate», in carico ai servizi, ma la percentuale sale all’80% contando chi non è più in carico ai servizi e continua a lavorare per la cooperativa) e ha un fatturato di 11 milioni di euro. Nel 2016 ha raccolto quasi 45mila tonnellate di carta (9mila di cartone), nel 2010 erano 56.700, ma l’innovazione tecnologia ha ridotto il consumo di carta (anche se non di cartone, usato per il packaging).