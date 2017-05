Ora è ufficiale: un nuovo campo nomadi aprirà alle porte di Torino entro fine maggio

MONCALIERI - Mancava solo l’ufficialità, arrivata proprio dalle parole pronunciate nella giornata di ieri da Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri: entro fine maggio aprirà il campo nomadi di via Freylia. Circa 30 le persone che beneficeranno delle strutture messe a disposizione del comune, le stesse che qualche tempo fa vivevano nell’ex campo irregolare della Brandina.

Un campo nomadi provvisorio, poi un altro trasferimento

Attualmente, le famiglie rom sono ospitate nell’hotel Meditur. Una soluzione temporanea, come confermato dal sindaco: «Entro un paio di settimane contiamo di aver terminato l’operazione. I container dovrebbero arrivare la prossima settimana, poi le persone verranno trasferite dall’hotel Meditur». Gli allacciamenti alla linea elettrica e alle fognature, d’altra parte, sono già pronti. Entro fine mese le famiglie si trasferiranno nel nuovo campo nomadi, anche se si tratta di una soluzione comunque provvisoria: il campo di via Freylia sorgerà su un terreno di proprietà di Iren e una volta scaduta la convenzione annuale, le persone verranno sistemate in un campo definitivo in un’altra zona della città.

(VIAGGIO DENTRO IL CAMPO NOMADI DI VIA GERMAGNANO)