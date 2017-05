Biglietti falsi e fumogeni alla semifinale di Champions, giovane tifoso del Monaco nei guai

TORINO - Durante il match che ha visto sfidarsi Juventus e Monaco, il 9 maggio allo Stadium, i controlli della polizia di Torino sono stati implacabili. Nel corso delle fasi di accesso allo stadio in particolare, quattro persone sono state denunciate per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione. Uno di questi è stato inoltre denunciato poichè sorpreso a vendere biglietti falsi della partita. Un cittadino egiziano di 19 anni invece è stato beccato in Strada Altessano mentre vendeva bevande alcoliche senza autorizzazione.

Tifoso del Monaco arrestato

L'incontro di semifinale di Champions League, disputato alla presenza di oltre 40000 spettatori (di cui 1200 sostenitori della squadra ospite) ha visto anche l'arresto, per resistenza a pubblico ufficiale, di un tifoso francese del Monaco. Il ventunenne è stato denunciato per l'accensione di un fumogeno nel corso della partita, così come altri due suoi connazionali, responsabili di aver incendiato materiali simili.