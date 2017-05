Tra sedute spiritiche e giri in mongolfiera, Appendino: «Sarà il Salone del Libro più bello di sempre»

TORINO - Manca davvero poco all'avvio dei lavori del tanto chiacchierato Salone del Libro di Torino. Se ne parla da quasi un anno e, inutile negarlo, le aspettative sono alte e la competizione con la fiera di Milano (che ha registrato una partecipazione inferiore al previsto) inizia a farsi sentire. Visitatori e organizzatori fremono per il taglio del nastro che avverrà, a una settimana esatta da oggi, giovedì 18 maggio.

Il «Salone Off»

Tra gli assi nella manica del Salone del Libro firmato Nicola Lagioia ci sono, senza dubbio, gli eventi del Salone Off. Si tratta di oltre 500 appuntamenti (quasi tutti gratuiti), disseminati in circa 250 luoghi della città, per un programma che coinvolgerà tutte e 8 le circoscrizioni torinesi. «Ci teniamo particolarmente a questi eventi», ha spiegato la prima cittadina Chiara Appendino, «perché, come abbiamo sempre detto, la nostra idea di Città e dunque degli eventi è e rimane policentrica. Se davvero si vogliono valorizzare tutte le zone di Torino bisogna crederci davvero, e lì bisogna portare valore. Ed è esattamente ciò che faremo». Non solo, quelli del Salone vogliono strafare e perciò gli appuntamenti "Off" si allargano anche fuori Torino, coinvolgendo dieci località della cintura, più quattro altri Comuni del Piemonte.

Appuntamenti insoliti

«Il Salone Off» ha dichiarato Lagioia, «è il modo in cui il Salone del Libro cerca di far vivere tutta la città» e la rinascita, aggiungiamo noi, partirà dai luoghi più insoliti. Si pensi ai reading organizzati nel sommergibile Provana al parco del Valentino ad esempio, o agli eventi che si svolgeranno sulla mongolfiera Turin Eye. Come se non bastasse, al Cimitero Monumentale di Torino, lo scrittore Paolo Nori metterà in scena una "seduta spirititca" per riportare in vita Puskin, autore di "La dama di picche». Cosa sarebbe poi il Salone Off senza un rave letterario in piena regola: Alessandro Baricco leggerà "Furore" di Steinbeck accompagnato dalla musica di Francesco Bianconi dei Baustelle, in un luogo che sarà svelato solo all'ultimo momento.

