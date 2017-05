Rapina insolita in Barriera di Milano, ladro armato: «Mi servono solo 30 euro, tieni il resto»

TORINO - Una rapina davvero insolita quella subita da un medico di famiglia in Barriera di Milano. Era il 27 marzo quando l'uomo, G. S., si è presentato dal dottore e, armato di pistola, gli ha intimato di dargli i soldi. In molti altri casi simili non ci sarebbe null'altro da aggiungere, ma questa volta è diverso. Il ladro infatti, prima di scappare con il denaro, ha restituito alla vittima 20 euro, spiegando che gliene servivano solo trenta e promettendo inoltre che avrebbe restitutito la somma.

Un episodio simile mesi prima

Il trentottenne è stato in seguito identificato dai Carabinieri di Torino, grazie ad alcune testimonianze e ai filmati delle telecamere di video sorveglianza. Non era la prima volta che l'uomo, ora ai domiciliari, estorceva dei soldi al medico. E' la stessa vittima a raccontare che un episodio molto simile si era verificato mesi prima, quando lo stesso uomo, armato di pistola, gli aveva sottratto 18 euro. Pare che il rapinatore, in quell'occasione, avesse spiegato che, appena uscito di prigione, avesse esigenza di raggiungere la moglie a Siena per un funerale, altrimenti questa lo avrebbe lasciato.