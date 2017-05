Ospedale Maria Vittoria, sabato giornata di visite gratuite per le patologie della mano

TORINO - Sabato 13 maggio è la Giornata Nazionale per la Salute della Mano, una ricorrenza che dura ormai da cinque anni organizzata dalla Società di Chirurgia della Mano che ha come obiettivo quello di promuovere tra i cittadini e i medici di famiglia la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie della mano. L’ospedale Maria Vittoria di Torino aderisce alla Giornata facendo una mattinata di viste gratuite (dalle 9 alle 13) nel padiglione G al primo piano.

Controlli gratuiti

I controlli al Maria Vittoria saranno completamente gratuiti e non c’è bisogno di prenotazione o di impegnativa medica: al termine verrà rilasciata una relazione per il medico curante con suggerimenti per eventuali approfondimenti diagnostici, terapie o indicazioni chirurgiche, anche se il consulto non sostituisce la regolare visita con impegnativa medica e non potrà far accedere alle liste di prenotazione per gli interventi.

300 interventi all’anno

Al Centro della Mano dell’ospedale di via Cibrario, il Maria Vittoria appunto, ogni anno si eseguono circa 300 interventi in emergenza e altri 600 interventi circa riguardano la chirurgia elettiva delle principali patologie della mano, affiancando alle tecniche tradizionali quelle più innovative, come la chirurgia mini-invasiva soprattutto per il trattamento endoscopico del tunnel carpale e la compressione nervo ulnare al gomito, per la chirurgia protesica con miniprotesi e per il trattamento del morbo di Dupuytren con terapia medica con collagenasi.