Troppi senzatetto in centro a Torino? L'idea: i cortili per assistere i clochard e i loro cani

TORINO - Si tratterebbe di una sorta di piccola rivoluzione e non è così impossibile che la proposta diventi realtà. L’idea di Massimo Guerrini, presidente della Circoscrizione 1, che comprende i quartieri Centro e Crocetta, è di creare dei «ricoveri», o punti di assistenza, per i senzatetto che ogni giorno popolano i marciapiedi del centro cittadino, ma non solo. Questi luoghi, che potrebbero essere degli spazi come i cortili per esempio, servirebbero anche per poter vaccinare e curare, e più in generale prendersi cura, dei cani di chi tutti i giorni dorme in strada.

Dalle parole ai fatti

La situazione attuale nel centro di Torino è molto grave. I clochard popolano i marciapiedi trovando nei cartoni e in cuscini o materassi un riparo precario. Una realtà che fino a oggi ha visto attorno a sé tante parole ma in concreto non si è riuscito mai a cambiare nulla. Per riuscirci il presidente Guerrini sta dialogando con alcune associazioni del quartiere per poter trasformare la proposta in realtà. Tempistiche? Il presidente non ne fa, ma si augura il prima possibile.