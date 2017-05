Il Teatro Stabile di Torino regala biglietti: 1.000 abbonamenti gratis per famiglie a basso reddito 

TORINO - Il Teatro Stabile di Torino rende nota la nuova stagione 2017-2018 e per l'occasione parte l'iniziativa «Un posto per tutti». Fondazione CRT ha deciso di mettere in regalo 1.000 abbondamenti per assistere a tre spettacoli in programma, da scegliere tra le programmazioni del cartellone del Teatro Carignano, del Gobetti e delle Fonderie Limone di Moncalieri.

A chi si rivolge l'offerta?

I cittadini che potranno usufruire dell'offerta devono avere una fascia Isee inferiore a 11.528,41 euro annui, per nucleo familiare. Questi possono presentare le domande dal 1° settembre al 31 dicembre 2017 sul sito www.teatrostabiletorino.it, oppure presso la biglietteria della Fondazione del Teatro Stabile, in via Rossini 8. La Fondazione CRT ha inoltre stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per «Un posto per tutti» e «Disgraced», in aggiunta a 600.000 euro per la stagione 2017/2018.