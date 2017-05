Ricetta: Semifreddo croccante

RICETTA - Quest’oggi prepariamo un dolce tanto semplice quanto delizioso. Il suo sapore lo rende adatto ad ogni occasione quindi perché non realizzarlo in occasione della festa della mamma che sta per arrivare?

Ingredienti:

400 gr. di panna

6 biscotti secchi

60 gr. di nocciole tostate

100 gr. di cioccolato fondente

30 gr. di zucchero a velo

cacao amaro q.b.

Preparazione:

Bambini, andiamo con papà a comprare gli ingredienti per il bellissimo regalo che ci apprestiamo a fare alla mamma. Prima di iniziare prepariamo uno stampo rettangolare, foderiamolo con della pellicola trasparente o con carta stagnola, per poi mettere il nostro dolce.

Adesso che tutto è pronto possiamo iniziare il nostro capolavoro. Prendiamo i biscotti e sbricioliamoli con le mani, essendo secchi è facile. Tritiamo grossolanamente il cioccolato e le nocciole in questo modo: prendiamo uno strofinaccio di cotone e mettiamoci in mezzo nocciole e cioccolato, avvolgiamo il tutto come se fosse un fagotto, appoggiamoci sul piano di lavoro e con l'aiuto del papà e di un batticarne, picchiamoci sopra e così come d'incanto le nocciole e il cioccolato si frantumeranno grossolanamente.

Prendiamo una terrina e facciamo montare la panna da papà con lo sbattitore elettrico. Incorporiamo alla panna i biscotti le nocciole e il cioccolato e amalgamiamo bene. Mettiamo il composto ottenuto dentro lo stampo, copriamolo bene e mettiamolo nel congelatore.

Prima di servirlo togliamo fuori dal freezer il nostro semifreddo. Prendiamo un vassoio o un bel piatto, spolverizziamo con il cacao amaro e adagiamoci sopra il dolce che decoreremo con granella di nocciole e cioccolato sbriciolato. Bambini farete un figurone con la mamma. Auguri a tutte le mamme, anche alla mia che è lontana.