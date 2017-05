Esce di strada e si schianta contro un palo, morto un ventenne in corso Giulio Cesare

TORINO - Gravissimo incidente stradale nella tarda serata di ieri in corso Giulio Cesare. Alessandro Reina, 20 anni, era a bordo della sua auto, una Ford Sierra Cosworth, e stava percorrendo il corso in direzione del centro cittadino quando, non distante da piazzale Romolo e Remo, è sbandato paurosamente finendo la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica. La vettura ha urtato sulla parte laterale sinistra, proprio dal lato del conducente che nell’incidente ha riportato numerosi traumi e contusioni. Nonostante il trasporto tempestivo del ventenne al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco, alle 23.20 il cuore di Alessandro Reina ha smesso di battere.

La dinamica dell’incidente

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia municipale della Squadra Infortunistica per i rilievi del sinistro. Le cause dell’incidente sono abbastanza chiare anche perché la Ford Sierra guidata da Alessandro Reina era seguita da una seconda vettura con a bordo la sorella della vittima che ha assistito a tutto ciò che è successo e nelle prossime ore sarà ascoltata meglio dai rilevatori. Per il momento è ipotizzabile che il ventenne abbia perso il controllo dell’auto a causa del fondo stradale bagnato e a una velocità probabilmente non commisurata alla situazione.

In ospedale un amico della vittima

Nella stessa vettura di Alessandro Reina, seduto sul sedile anteriore lato passeggero, c’era un amico, anch’egli ventenne. Solo in un secondo momento gli agenti hanno saputo della sua presenza perché, subito dopo l’incidente, è stato trasportato all’ospedale, con molta probabilità, dall'auto che li seguiva. Il ragazzo ha riportato lesioni gravi ma non risulta essere in pericolo di vita.