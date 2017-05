Fatture intestate ai morti e dipendenti in nero: imprenditore «furbetto» evade oltre 12 milioni di euro

TORINO - Società intestate a «teste di legno», lavoratori assunti in nero, scoperti da qualsiasi garanzia assicurativa e fatture intestate ai morti. E’ in questo modo che un imprenditore pinerolese è riuscito ad occultare negli anni oltre 12 milioni di euro al fisco: una maxi truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino, che lo ha denunciato.

Fatture intestate ai morti, dipendenti in nero

L’uomo, un 50enne, per evitare di avere qualsiasi problema con il fisco aveva intestato le sue società, attive nell’import-export di legnami, alla sua compagna. In realtà però, era lo stesso imprenditore il reale beneficiario della frode: le sue ditte abbattevano i costi utilizzando fatture false, formalmente emesse da soggetti ormai deceduti da tempo. Finita qui? Assolutamente no. Per abbattere i costi ulteriormente, vi era una sola impiegata regolarmente assunta. Tutti gli altri 14 operai erano alle sue dipendenze «in nero» e svolgevano mansioni senza alcuna garanzia assicurativa e previdenziale. E’ in questo modo che M.S. è riuscito a evadere 12 milioni di euro al fisco e oltre 2,5 milioni di euro di Iva.