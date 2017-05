Domenica si corre la Stratorino: i mezzi pubblici deviati e le linee sospese

TORINO - Domenica 14 maggio torna la StraTorino, la manifestazione podistica per antonomasia dei torinesi. Una festa a 360° all’insegna dello sport. Ovviamente, visti i migliaia di partecipanti e le numerose strade toccate dal percorso, vi saranno alcune vie chiuse e deviazioni ai mezzi pubblici per consentire il regolare svolgimento della StraTorino.

Le deviazioni ai mezzi pubblici per la StraTorino

- Linea 7. Da inizio servizio alle ore 13.10. Servizio sospeso.

- Linea 9. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Direzione corso Massimo d’Azeglio: da corso Vittorio Emanuele II prosegue per via XX Settembre, corso Matteotti, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II. Direzione piazza Stampalia: da corso Vittorio Emanuele II segue percorso normale (non raggiunge il Parco del Valentino).

- Linea 13. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Direzione piazza Gran Madre: da via Pietro Micca deviata per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Farini (capolinea provvisorio in comune con la linea 55). Direzione via Servais: dal capolinea provvisorio di corso Farini prosegue per corso Belgio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

- Linea 15. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Direzione piazza Coriolano: da via XX Settembre prosegue per corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso normale. Direzione via Brissogne: da corso Belgio deviata per corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

- Linea 16 c.s. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Da corso Einaudi deviata per corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso normale.

- Linea 16 c.d. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Da corso Regina Margherita deviata per via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Matteotti, corso Re Umberto, corso Einaudi, percorso normale.

- Linea 18. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Direzione piazza Sofia: da via Madama Cristina deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, corso XI Febbraio, percorso normale. Direzione piazzale Caio Mario: da corso XI Febbraio deviata per corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via via Madama Cristina, percorso normale.

- Linea 30. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Solo in direzione Torino: da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio (capolinea). Non transita per piazza Vittorio Veneto.

- Linea 55. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Direzione Torino: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Farini (capolinea). Direzione Grugliasco: da corso deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

- Linea 56. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Direzione largo Tabacchi: da via Pietro Micca deviata per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Gabetti, corso Quintino Sella, percorso normale. Direzione Grugliasco: da corso Quintino Sella deviata per corso Gabetti, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

- Linea 61. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Direzione Torino: limitata in piazza Gran Madre (capolinea provvisorio in comune con la linea 13). Direzione San Mauro: dal capolinea provvisorio di piazza Gran Madre prosegue per corso Casale, percorso normale.

- Linea 64. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Direzione Torino: limitata in piazza Carlo Felice (capolinea provvisorio del 64 feriale). Direzione Grugliasco: dal capolinea provvisorio di piazza Carlo Felice prosegue per corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

- Linea 67. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Direzione Torino: da corso Massimo d’Azeglio deviata in corso Dante, via Madama Cristina, percorso normale. Direzione Moncalieri: da via Madama Cristina angolo corso Raffaello prosegue per via Madama Cristina, corso Dante, corso Massimo d’Azeglio, percorso normale.

- Linea 68. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Direzione via Frejus: da via Rossini deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale. Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Rossini, percorso normale.

- Linea 70. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Direzione Torino: da viale Thovez deviata per corso Lanza, via Villa della Regina, piazza Gran Madre (capolinea provvisorio in comune con la linea 13). Direzione Moncalieri: dal capolinea provvisorio di piazza Gran Madre prosegue per corso Moncalieri, via Lanfranchi, via Biamonti, via Villa della Regina, corso Lanza, viale Thovez, percorso normale.

- Linea 73. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Direzione via Bonsignore: da viale Curreno deviata in corso Lanza, via Villa della Regina, corso Casale, piazza Gran Madre (capolinea provvisorio). Direzione piazza Zara: dal capolinea provvisorio di piazza Gran Madre prosegue per via Lanfranchi, via Biamonti, via Villa della Regina, corso Lanza, viale Curreno, percorso normale.

- Venaria Express. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Direzione Venaria: dal capolinea presso l’autostazione di via Fiochetto prosegue per lungo Dora Savona, corso XI Febbraio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale. Direzione Torino: da via Pietro Micca deviata per via XX Settembre, corso XI Febbraio, lungo Dora Savona, via Fiochetto (capolinea).

- Rivoli Express. Direzione Torino: la corsa in partenza alle 10.30 dal Castello di Rivoli segue il normale percorso fino in via Pietro Micca da cui è deviata in via Bertola (capolinea provvisorio angolo via XX Settembre in comune con la linea 72). Direzione Rivoli: le corsa delle ore 12.00 effettua la partenza dal capolinea provvisorio di via Bertola angolo via XX Settembre (in comune con la linea 72).