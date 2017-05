Costretti a visite frequenti in ospedale? «Niente sosta a pagamento e agevolazioni col car sharing»

TORINO - La Circoscrizione Uno durante l’ultimo Consiglio ha discusso un ordine del giorno, presentato dalle consigliere Eleonora Averna e da Debora Pensi del Pd, sulla possibilità di esentare dal pagamento della sosta intorno agli ospedali, o dare un incentivo alla mobilità sostenibile, coloro che sono costretti a recarsi quotidianamente o con grande frequenza presso le strutture sanitarie a causa di patologie gravi o croniche. Per non gravare troppo si è pensato a un’esenzione per la sosta sulle strisce blu.

Circoscrizione d’accordo

I consiglieri dei quartieri Centro e Crocetta si sono dimostrati favorevoli alla proposta delle due rappresentanti del Partito Democratico. Un esempio fatto è quello dei bambini nati prematuramente, le cui famiglie per diversi mesi si devono recare in ospedale. Per loro, e per tanti altri, sarebbe importante poter evitare di pagare quotidianamente la sosta o potersi spostare con il car sharing o il bike sharing a tariffe agevolate. La Circoscrizione 1 sta andando verso questa direzione.

In tutto il Comune?

Il documento potrebbe presto arrivare anche in Sala Rossa. Uno degli obiettivi delle due consigliere promotrici è proprio quello di poter estendere l’esenzione in tutta la città. Per farlo deve però prima passare dal Consiglio comunale: possibile quindi che nelle prossime settimane possa essere calendarizzata la discussione di una mozione al riguardo.