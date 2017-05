I Musei di Torino si fermano il 13 maggio: «Scioperiamo, poche garanzie dall’assessora Leon»

TORINO - I musei di Torino si fermano. Domani, sabato 13 maggio, il personale dei musei torinesi sarà in sciopero per l’intero turno di lavoro. I dipendenti si ritroveranno davanti al Museo del Risorgimento in via Accademia delle Scienze 5, a partire dalle ore 09:30.

I sindacati attaccano l'assessorato

«L’Assessorato alla Cultura del Comune di Torino, per quanto dichiarato e scritto fino ad oggi, non è riuscito a dare ancora sufficienti garanzie per il lavoro e il futuro dell'appalto dei Servizi dei Musei di Torino. Ad oggi non vi è stata alcuna proroga e le cooperative presenti sull'appalto si preparano a licenziare tutti i lavoratori» affermano i sindacati (FILCAMS CGIL – FISASCAT CISL – UILTRASPORTI UIL). Le proposte dell'Assessore alla Cultura, Francesca Leon, sugli appalti di alcuni Musei di Torino – illustrate in bozze e spiegazioni in Commissione Lavoro, Sociale e Cultura - si traducono in minori garanzie per chi lavora nei servizi di custodia e biglietteria dei Musei del Polo Universitario, Diffuso/900, Risorgimento, Montagna.