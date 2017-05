Flashmob per far risplendere via Sacchi: «Più siamo, più puliamo»

TORINO - Sempre più negozi chiudono in via Sacchi e i muri, esposti alle inteperie, si scrostano. La via Sacchi elegante e alberata di un tempo è ormai solo un ricordo e, in quest'ottica, nasce l'iniziativa #curalavia, supportata dalla Città di Torino e da numerose associazioni del territorio. Lo speciale evento di pulizia mira a riportare la zona al suo antico splendore, attraverso un flashmob davvero particolare. Domenica 14 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, chiunque abbia a cuore la pulizia della via, potrà munirsi di guanti e paletta e mettersi a lavoro in buona compagnia.

Partecipare al Flashmob

Prendere parte all'iniziativa è semplicissimo: il ritrovo è in via Sacchi 42, armati di guanti usa e getta, sacchi neri e stracci. Non dimenticare poi detersivi, scope e palette. Per quanto riguarda l'abbigliamento invece, gli organizzatori consigliano di indossare abiti chiari, possibilmente bianchi, per trasmettere ai passanti l'intento dell'iniziativa: ricostruire una città più pulita e luminosa. Si suggerisce inoltre di indossare una tuta usa e getta, tipo quelle da muratore di carta bianca per intenderci, onde evitare di sporcarsi. L'evento si svolge in contemporanea con il flashmob gemello di Via Nizza e si concluderà al Giardino Forbito di piazza Carlo Felice.