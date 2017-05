Insolita protesta in corso Vittorio: senzatetto si lamenta dei cani che sporcano dove dorme

TORINO - «E poi date degli animali sporchi a noi», questa la scritta apparsa in corso Vittorio Emanuele II. Il writer sembra essere un clochard che è solito trascorrere la notte proprio sotto i portici del trafficato corso cittadino. L'uomo ha deciso di manifestare pubblicamente, scrivendolo sul muro, tutto il suo disappunto nei confronti dei cani che fanno i proprio bisogni sul muro dove questo è solito mettersi a dormire.

L'attacco ai padroni dei cani

Sarebbe più corretto dire che la protesta del senzatetto non riguarda gli animali, ma i loro padroni, i quali non provvedono appropiatamente a rimuovere la sporcizia prodotta dagli amici a quattro zampe. «Voi tanto puliti fate fare i bisogni ai vostri cani dove noi disagiati siamo costretti a dormire? Grazie», chiude così il murales di protesta del senzatetto di corso Vittorio. Aspettiamo a vedere se la situazione subirà dei cambiamenti in seguito a questa quanto mai pubblica lamentela.