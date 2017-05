Sale la paura nella periferia Nord della città, piromane dà fuoco a tre auto in 48 ore

TORINO - Si alzano le fiamme in Barriera di Milano: tre auto bruciate negli scorsi giorni nel quartiere Nord della città. Gli incendi sono avvenuti in via Cimarosa, via Mazzè e in via Cognetti De martiis e la paura tra i residenti è palpabile. Nulla di certo si sa ancora sull'identità della persona che ha appiccato il fuoco. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all'identità del piromane. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per sedare le fiamme.

Tre incendi in due giorni

L'incubo è iniziato mercoledì 10 maggio con una Fiat Punto data alle fiamme in via Mazzè ed è proseguito la sera successiva con il rogo di una Toyota Aygo. Il proprietario della seconda automobile ha raccontato alle autorità di aver lasciato la macchina per andare a giocare una partita di calcetto con gli amici in un campo vicino, da dove ha potuto udire il boato causato dall'esplosione. La paura continua la notte successiva, quando le fiamme si alzano nuovamente da via Cimarosa: questa volta a essere colpite sono una Smart e una Lancia Y.

Incendi dolosi

Come abbiamo già detto, le forze dell'ordine sono attualmente a lavoro per ricostruire le dinamiche degli incendi, ma è possibile fin d'ora affermare che si tratti di episodi dolosi. Sulla scia di queste immagini, torna alla mente dei torinesi il ricordo del piromane che terrorizzò il quartiere di Borgo Vittoria a inizio anno. Allora, tra il 24 e 25 gennaio, erano state date alle fiamme sei auto e oggi c'è chi ipotizza che si possa trattare dello stesso criminale che, fattosi forte del clamore mediatico di quei primi roghi, abbia deciso di "dedicarsi" a un'altra area della città.