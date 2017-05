Panettiere violento in Barriera di Milano: l'uomo era affidato ai servizi sociali

TORINO - Si chiama Laurentiu, il ventisettenne di origine rumena autorizzato a svolgere l’attività di panettiere da parte dell’ufficio esecuzione penale di Torino. L'uomo, condannato nel 2013 poichè scoperto in possesso di strumenti "atti a offendere" e per lesioni personali, si trovava in affidamento ai servizi sociali ma, a quanto pare, non era solito rispettare le prescrizioni imposte dal tribunale.

Assente dal posto di lavoro

Durante tre controlli effettuati dalla polizia di Stato l'uomo è risultato assente dal posto di lavoro senza giustificazione. Inoltre, appena due settimane prima, il personale dipendente della panetteria lo aveva denunciato per lesioni, danneggiamenti e minacce. Per questi motivi per Laurentiu è stato disposto l’accompagnamento in carcere, dopo la notifica di sospensione della misura alternativa di affidamento.