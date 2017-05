E’ morto Oliviero Beha, il giornalismo perde una penna geniale e sempre controcorrente

ROMA - E’ mancato ieri, a Roma, Oliviero Beha, storica penna geniale del giornalismo italiano. «E’ stato un male molto veloce» commenta la figlia Germana: «E’ e rimarrà un giornalista libero». Beha, 68 anni, nella una lunga carriera si è occupato principalmente di sport, ma si è cimentato con classe anche in altre professioni: conduttore televisivo, radiofonico e scrittore. Era considerato la voce controcorrente del giornalismo italiano.

Oliviero Beah, storico giornalista controcorrente

Beh ha lavorato con testate come Tuttosport, Repubblica, e L’Unità, ricevendo tantissimi premi per l’eccellente carriera giornalistica. L’ultimo articolo? Un post su Francesco Totti, leggenda della Roma. «Questa battaglia, purtroppo per noi tutti lui l’ha persa, ma i suoi occhi verdi diventati grigi, i suoi gesti a tratti goffi, le sue parole complicate ma chiare, tutta la sua vita, restano e resteranno…» si legge sul sito di Oliviero, nelle parole scritte dalla figlia.