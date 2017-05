Beccato a rubare all’interno di un appartamento: arrestato 26enne

IVREA - I carabinieri della Stazione di Ivrea hanno arrestato M.M., marocchino 26enne abitante a Ivrea. Il giovane è stato raggiunto da un ordine di esecuzione emesso il 10 maggio scorso dalla Procura di Ivrea poiché deve espirare la pena residua di 20 giorni di reclusione per concorso in tentato furto aggravato in abitazione e porto illegale di oggetti atti ad offendere, commessi in Ivrea nel febbraio 2016. Dopo le formalità di rito, M.M. è stato sottoposto alla detenzione domiciliare.