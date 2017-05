Cavoretto modificata, la viabilità: disagi alla circolazione, vietato il transito ad alcuni veicoli

TORINO - Da martedì 16 maggio e fino al 12 agosto la via sarà a senso unico nel tratto tra piazza Freguglia e strada del Fioccardo, con direzione da nord verso sud. Nello stesso tratto sarà inoltre vietata la circolazione dei veicoli di larghezza superiore ai 2,5 metri. Modifiche alla viabilità anche per le auto che lungo strada dei Ronchi viaggiano con direzione corso Moncalieri che dovranno in alternativa svoltare in strada del Fioccardo. Per garantire ai residenti di Cavoretto l'accessibilità alle scuole e ai negozi della zona, sarà possibile utilizzare via all'Asilo nel tratto compreso tra strada del Fioccardo e via alla Parrocchia, che sarà a senso unico, con direzione da sud verso nord.