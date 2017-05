Festa della mamma, visite ginecologiche gratuite e tour maternità alla clinica Sedes

TORINO - La salute delle donne e il benessere delle mamme rappresenteranno il fulcro di una serie di iniziative che la Clinica Sedes di via Bidone promuove in occasione della Festa della Mamma (14 maggio). «Questa volta apriamo anche le porte del nostro reparto maternità, uno dei fiori all’occhiello della Sedes Sapientiae, offrendo alle donne che progettano una gravidanza un’anteprima sui servizi e sulle dotazioni di qualità di cui disponiamo» sono le parole di Emilio Giusta, presidente della Clinica Sedes. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il centralino al numero: 011 4677 o scrivere all’indirizzo eventi@clinicasedes.it. Le diverse iniziative possono essere cumulate e sono tutte gratuite.

- Tour Maternità: Lunedì 15 (dalle 14 alle 16), mercoledì 17 (dalle 14 alle 16) e venerdì 19 maggio (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16), previa prenotazione, sarà possibile visitare il reparto maternità. Guidate dal personale della struttura, in gruppi di massimo 8 persone, i partecipanti potranno visitare le camere, le sale parto, il nido e porre domande alle ostetriche e alle infermiere.

- Visite ginecologiche gratuite: Mercoledì 17 maggio, dalle 9 alle 19, sarà possibile prenotare visite gratuite di prevenzione ginecologica con gli specialisti della Sedes Sapientiae. Le visite saranno così organizzate:

Dottor Gianpiero Siliquini: dalle 14.30 alle 19

Dottor Domenico Mossotto: dalle 16.30 alle 19

- Conferenza del ciclo «Incontri in Sedes»: Mercoledì 17 maggio, alle ore 20, la Sala Cattedrale della clinica (Via Bidone 32) ospiterà la conferenza dal titolo «Lipoemulsione e liposuzione, due tecniche a confronto. I nuovi criteri medico-chirurgici di bellezza del viso» nella quale il dottor Edro Colombini, chirurgo plastico, parlerà degli ultimi progressi nel campo dei trattamenti estetici e offrirà utili espedienti per curare la propria bellezza.