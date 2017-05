Terribile scontro tra il bus 29 e un’auto in via San Donato: 36enne grave in ospedale

TORINO - Un terribile incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 07:30, in via San Donato dove un bus della linea 29 si è scontrato con un’automobile. Ad avere la peggio il conducente della macchina, un cittadino italiano di 36 anni: l’uomo è stato trasportato all’ospedale Maria Vittoria in codice rosso. Illesi i passeggeri presenti sull’autobus.

La dinamica dell'incidente

La dinamica del grave incidente è al vaglio degli agenti della Squadra Infortunistica della polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, il bus stava percorrendo la via in direzione di corso Tassoni da piazza Statuto. L’impatto con l’auto, una Chevrolet Spark, è avvenuto all’altezza del civico 88: pare sia stato il 36enne a perdere il controllo del mezzo per cause incerte e a invadere la corsia opposta. I parenti del ferito non sono ancora stati informati. Seguiranno aggiornamenti.