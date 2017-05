Tragedia alla Stratorino, podista muore stroncato da un infarto

TORINO - Si è trasformata in una tragedia la 41esima edizione della Stratorino: un podista è morto durante la manifestazione, stroncato da un infarto. L’uomo, un 61enne, si è accasciato al suolo nei pressi del Parco del Valentino. Nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Inutili i tentativi di rianimazione

Secondo quanto ricostruito dagli altri corridori, l’uomo stava correndo nei pressi del Borgo Medievale quando ha accusato un malore: una donna medico l’ha immediatamente soccorso, poi sono intervenuti i medici della Croce Rossa e i carabinieri della Stazione San Salvario ma per il podista non c’è stato nulla da fare. Sgomento tra le persone che hanno assistito alla scena, mentre diversi dei 12.000 partecipanti non si sono nemmeno accorti di quanto accaduto.